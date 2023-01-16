وزير الداخلية الإيطالي: نحتاج إلى تعاون تركيا في الملف الليبي

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم الإثنين، إن بلاده “بحاجة إلى تعاون تركيا في ملفات مثل ليبيا وخارجها”، مشددًا على أنه سيكون هناك تبادل جديد للزيارات بين إيطاليا وتركيا.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها بيانتيدوسي إلى أنقرة، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم تنص على التعاون بين شرطة الحدود الإيطالية وتركيا، معتبرًا أن “اليوم هو بداية وليس نهاية تعاون أعيد إطلاقه”، حسبما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.



ووقع بيانتيدوسي مذكرة التفاهم خلال قمة ثنائية مع نظيره التركي سليمان صويلو. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارتا الداخلية الإيطالية والتركية بشأن النشر المؤقت لخبراء شرطة تمثل “بداية وليس نهاية لإعادة إطلاق التعاون” بين البلدين.

ولفت الوزير الإيطالي إلى أن “مذكرة التفاهم التي وقعناها لم تكن مجرد عمل رسمي لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الصداقة، ولكنها شيء نوليه أهمية وسنوفر مشاركة عملياتية على مستوى ضباط الشرطة”.

وتأتي زيارة بيانتيدوسي للعاصمة التركية أنقرة اليوم بعد أيام من زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، نائب رئيسة الوزراء، الجمعة الماضية لأنقرة.