رئيس لجنة حقوقية ينتقد الخلاف خلال ملتقى المصالحة الوطنية على العلم والنشيد

العنوان – طرابلس

علق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة اليوم الإثنين، على الخلاف خلال ملتقى المصالحة الوطنية الذي اطلقه المجلس الرئاسي على العلم والنشيد.

وقال حمزة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :” إن الصراع والاختلاف المفتعل على العلم والنشيد في بلد ممزق مجرد عناد أحمق وقفز على أولويات المصالحة الوطنية”.

وأضاف رئيس اللجنة :”يجب العمل على دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لأنها مفتاح الحل لحالة الانسداد السياسي القائم في ليبيا”.

وكان تيار المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي انسحب من الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية احتجاجا على رفع العلم الليبي والنشيد.