ليبيا – طالب الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير بأن تكون ليبيا تحت إشراف دولي لمدة 5 سنوات عقب إجراء انتخابات حرة نزيهة.

بويصير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الأمريكيون يقولون، ابدأ من المال، فهم يعرفون جيدًا أن المال هو حليب السياسة، وأن التحكم فيه يؤدي بدوره للتحكم في كل ما يستعمل فيه، لذلك أتصور أنهم من أجل أن يحدوا من قدرة الطبقة السياسية الليبية في العبث سيسعون لخلق آلية دولية للسيطرة على أوجه إنفاق الموارد الليبية من تصدير النفط والغاز”.

وأضاف: “لا بد ألا يحدث ما شهدته تجربة النفط مقابل الغذاء في العراق، حين كانت حاوية 40 قدمًا محمله بالويسكي تدخل للقصور الرئاسية كل شهر في نفس الوقت الذي كان الشعب العراقي يعاني من الجوع ، وعلى الليبيين أن يحددوا أولويات الإنفاق”.

وأكمل: “الأمن والصحة والتعليم ورعاية الأطفال والمسنين لا بد من أن تكون أوليات الإنفاق، وألا يطول ذلك من خلال قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، انتخابات تفضي لحكومة وطنية، تعمل خمس سنوات على الأقل تحت إشراف دولي تحول بالبلاد إلى وضعها الطبيعي دولة تقوم على الحريات السياسية والاقتصادية وإدماجها كعضو فاعل في المجتمع الدولي اقتصاديًا وسياسيًا”.

وطالب بويصير بعدم منع من عمل في عهد القذافي من المشاركة في المرحلة القادمة، مضيفًا: “ولكن قانون يمنع رفع شعارات الاستبداد والقمع والعنف والإرهاب والمصادرات التي قام عليها ذلك العهد المظلم ويجرمها أمر في غاية الأهمية، لأنه يكفي ماحل بالبلاد من خراب نتيجة لها، ونحن في لحظة تاريخية تتوجب فتح النوافذ والسماح للضياء بالسطوع والتحرك بهمة نحو المستقبل ونحو الازدهار”.

Shares

The post بويصير يطالب بأن تكون ليبيا تحت إشراف دولي لمدة 5 سنوات عقب إجراء الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية