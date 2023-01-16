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الحكومة الليبية المكلفة تتعهد بتوفير الدعم للمشاريع الزراعية بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

زار رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، ونائبه، سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور، مشروعي مكنوسة و تساوة الزراعيين ببلدية وادي عتبة، ضمن جولته التي يقوم بها للمنطقة الجنوبية وفي إطار اهتمامه بقطاع الزراعة.

وكان في استقبال باشاغا، والمرافقين له عميد وأعضاء المجلس البلدي بالبلدية وعدد من أعيان المنطقة والمسؤولين عن المشاريع الزراعية.

وأطلع رئيس الحكومة ونائبه على سير العمل في هذه المشاريع والمشاكل العديدة التي تواجهها والتي عملت على تقليص انتاجيتها وحدت من كفاءتها.

وأكد باشاغا، عزم الحكومة على توفير الدعم للمشاريع الزراعية عموما ولهاذين المشروعين بالأخص ضمن إطار الحرص على تنمية المنطقة الجنوبية وتوفير المحاصيل الزراعية والاستثمار الداخلي.

كما زارا المركز الوطني للبذور المحسنة في تساوة ببلدية وادي عتبة، واطلاعا على وضع المشروع وما يتعرض له من صعوبات

واستمعا إلى شرح وافٍ ومفصل حول آلية العمل والقدرة الإنتاجية للمصانع ومدى أهميتها وكم الصعوبات والمعوقات التي يعانيها المشروع والعاملون به وفي قطاع الزراعة عامة.

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وأشاد باشاغا، بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالمشروع رغم قلة الإمكانات، كما وجه بضرورة دعم المشروع وإزالة الصعوبات أمام العملية الإنتاجية لما له من أهمية ضمن خطط الحكومة لتوفير الأمن الغذائي والاكتفاء المحلي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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