أمن الكفرة: ضبط شخصين ينقلون 60 مسدسًا تركي وصنايدق سجائر

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن الكفرة أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط شخصين يحملون الجنسية الليبية يهربون 60 مسدسًا تركيًا و 7 صناديق سجائر.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت إلى رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي مفادها وجود سيارة تويوتا سيكويا اللون أبيض متواجدة بإحدى المزارع ويوجد على متنها المركبة عدد كبير من الأسلحة.

وذكرت أن أعضاء قسم البحث الجنائي ووحدة التحريات بالقسم انتقلوا إلى المزرعة وتم التعرف على المركبة وتم ضبطها وكان على متنها عدد (2) من الأشخاص يحملون الجنسية الليبية.

وأضافت مديرية الأمن أنه تم الانتقال بهم إلى قسم البحث الجنائي وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها على عدد (60) مسدس تركي الصنع وسجائر بواقع (7) صناديق.

وأكدت مديرية أمن الكفرة أن قسم البحث الجنائي قام بتحريز كل هذة الأسلحة والسجائر والمركبة كمبرزة في القضية وتم الاستدلال معهم على كيفية العثور على هذة الأسلحة وكيفية وصولها للمدينة والوجهة القادمة لها.

وأشارت إلى أنه تم تثبيت الواقعة وقيد بمحضر الاستدلالات وتوقيفهم بقسم البحث الجنائي وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.