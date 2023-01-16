سفير تركيا لـ«السائح»: بلادي تدعم الانتخابات في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السائح، اليوم الإثنين 16 يناير 2023 م ، سفير دولة تركيا لدى ليبيا “ كنعان يلماز ” والوفد المرافق له في زيارته الأولى للمفوضية ، وبحضور عضويّ مجلس المفوضية” عبدالحكيم الشعاب ” و ” ابوبكر مردة “.

بحث اللقاء سبل دعم المقترحات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ودعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

ومن جهته أثنى ” يلماز ” بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً على تجديد دعم حكومة بلاده وصولاً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، وفق قوله.