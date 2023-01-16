عقيلة: يمكن إجراء الانتخابات في نوفمبر وهذه هي القوة القاهرة التي فرضت التأجيل

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه يمكن إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبله وحتى سابقا لم يكن هناك أي سبب قانوني أو دستوري يمنع إجراؤها.

وأضاف صالح في حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، بث اليوم الاثنين، إن السبب في تأجيلها يعود إلى رئيس هيئة الانتخابات الذي كان يقول أن قوة قاهرة لا يمكن معها إجراء الاستحقاق الانتخابي.

واعتبر رئيس البرلمان الليبي، أن القوة القاهرة الحقيقية هي هي وجود مجموعات مسلحة خارج إطار القانون في طرابلس وترشح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض كتابة تعهد بعدم الترشح وهو ما سبب خلافا كبيرا.