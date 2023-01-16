السفير التركي يؤكد دعم بلاده لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

العنوان – طرابلس

أكد سفير دولة تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، اليوم الاثنين، دعم بلاده لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.

وأثنى يلماز خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بجهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها.

وأكد السفير التركي على تجديد دعم حكومة بلاده وصولاً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة .

وبحث اللقاء سبل دعم المقترحات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ودعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.