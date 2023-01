شركة المياة والصرف الصحي تناشد أصحاب القرار بالتدخل العاجل لمتابعة عقود استحداث البنى التحتية

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم على أن رجال الشركة يعملون منذ ساعات الصباح الأولى لسحب مياه الأمطار ومعالجة مختنقات الطرق في بنغازي مع قلة الإمكانيات والدعم.

كريم قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الشركة خصصت أرقام هواتف لاستقبال بلاغات المواطنين عن المختنقات بالمدينة.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب غرق الطرق في بنغازي، سرقة أغطية غرف الصرف وإلقاء القمامة، إضافة إلى قِدم شبكة الصرف بالمدينة.

ولفت إلى أن الشركة تعمل لصيانة شبكتي المياه والصرف الصحي، ووضع حلول مؤقتة إلى حين استكمال الجهات المختصة للبنى التحتية.

وناشد أصحاب القرار التدخل العاجل لمتابعة العقود المبرمة لاستحداث البنى التحتية في ليبيا واستكمالها وتطويرها.

ونوّه إلى أن موظفي الشركة يعملون على قدم وساق على الرغم من عدم شمولهم بجدول المرتبات الموحد، وضعف الإمكانيات الموجودة.

