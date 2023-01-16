وفد سياسي سينغالي يزور بنغازي و يجرى لقاء حزبي

بنغازي 16 يناير 2023 (وال) ـ عقد صباح اليوم الإثنين ببنغازي، لقاء حزبي ضم حركة المستقبل الليبية و الحزب الإفريقي من أجل الديمقراطية و الاشتراكية السنغالي، و ذلك ضمن توطيد العلاقات الدبلوماسية للحركات السياسية بين دول القارة الواحدة ، و فتح آفاق للتبادل و التعاون و توطيد العلاقات بين البلديين الصديقين .

و أكد رئيس الحزب الإفريقي “مامادو ديوب دوكروا ” على أهمية الدور الذي تلعبه ليبيا إفريقيًّا كونها بوابتها الشمالية ، مشيرا إلى عدم الاستقرار الذي تعيشه القارة في دولها المختلفة ، مؤكدا على ضرورة التشارك في إيجاد حلول لهذا الوضع و مد يد العون و المشورة بين القوى السياسية الإفريقية بإختلاف أطيافها لدعم الاستقرار و الخروج من بوتقة الحروب .

وفي تصريح لرئيس حركة المستقبل الليبي الدكتور “عبد الهادي الحويج” لوكالة الأنباء الليبية أفاد قائلا ( تأتي هذه الزيارة في إطار الممارسة الدبلوماسية الحزبية ، فمن خلال خبرتنا المتواضعة ؛نرى عدم وجود فهم حقيقي لطبيعة الأوضاع في ليبيا و تشخيص الأزمة الداخلية ، فالجميع اليوم حديثه الانتخابات وكأنها عصى سحرية لحل الأزمة الليبية ؛ بينما نحن نؤمن أن الحل يكمن في جمع و تنظيم و نزع السلاح و الذهاب نحو مصالحة وطنية لا يقصى منها أحد، و الذهاب نحو سلام الشجعان ، فعلى الجميع أن يقدم تنازلات مؤلمة لأجل هذا الوطن و لا نريد لحالة الانقسام و التشظي الاستمرار، و جاءت هذه الزيارة في هذا الاتجاه فهذا حزب قديم وقوي في الساحة السنغالية و مرشح للانتخابات الرئيسية ، و بالتالي نحن أردنا نمد جسور العلاقة معهم و نوجه رسالة مفادها أنه بالرغم من مما تعيشه إفريقيا من أوجاع إلا أنه لايجب أن تترك ليبيا ).

و أضاف “الحويج” أن الزيارة تهدف إلى توضيح الوضع الحالي لشرق البلاد من استقرار و تنمية بفضل جهود القوات العربية الليبية المسلحة بعيد انتصارها في معركتها على الإرهاب. (وال ـ بنغازي) هـ ش

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