صحيفة إيطالية تكشف خبايا علاقة حفتر بالقاهرة مؤخرا.

قالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية إن ضغوطات مصرية جعلت من “خليفة حفتر” الذي لايزال يحظى بدعم منها يخفف نبرته ويعلن عن استعداده لتقديم تنازلات، وأصبح همه الرئيسي هو ضمان مستقبل أبنائه.

الصحيفة وفي مقال عنونته بـ ” الطريق إلى طرابلس” أضافت القضية الليبية عادت إلى مركز جدول الأعمال الدولي من جديد مستندة على اجتماعات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز مع القوى المحلية في ليبيا.

ليبيا اهتمام ” أمريكا”

وأشارت الصحيفة إلى أن أولوية الإدارة الأمريكية هي اجتثاث مرتزقة فاغنر من قواعد “برقة” وقطع شريان الحياة “المليشيات الروسية” ومواجة التوسع المتزايد لمحاربي الكرملين في إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيق الهدف يكمن في أن يتفق جميع “أمراء الحرب” الليبيين، بدءًا من “خليفة حفتر، الذي استضافته وكالة المخابرات المركزية نفسها في الولايات المتحدة لعقود من الزمن، على تنشئته كبديل للقذافي الأمر الذي يمكن أن يمثل نقطة تحول.

تغير دولي

ولفت التقرير إلى أن القوى الإقليمية التي كانت تتحدى بعضها البعض في ليبيا وتدعم أطرافا دون أخرى، لم تعد أعداء بعد الآن فلم تعد مصر عدوة لقطر بعد أن خفف “السيسي” التوترات مع “أردوغان” وتصالحت الإمارات مع تركيا وأصبح الوضع ملائما لدفع طرابلس وطبرق إلى الجلوس على الطاولة ونزع السلاح، وفق الصحيفة.

وتابع التقرير قوله إن غزو أوكرانيا أدى في الواقع إلى تغيير التوازن في منطقة المتوسط وتشهد ليبيا الآن انتعاش الأمل ببناء مسار لانتخاب البرلمان وإنشاء مؤسسات مشتركة قادرة على التهدئة، وقبل كل شيء السلطة التي سيتعين عليها إدارتها.

المصدر: صحيفة لا ريبوبليكا

