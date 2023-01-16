دبيبة: نتمسك بوحدة ليبيا ونرفض أي محاولات لتقسيمها

شارك رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، في حفل تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن أسر الشهداء والمفقودين الذي أقامه الاتحاد الليبي العام لروابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين ورابطة أسر الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير في مدينة مصراتة.

وأكد دبيبة، في كلمته خلال الحفل، تمسكه وحكومته بوحدة ليبيا، ورفضه لأي محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال.

وعبر دبيبة، عن رفضه لما وصفه بعبث الدول والتحكم في مصير ليبيا، أو حكمها من قبل سلطة عسكرية، قائلاً “لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى”.

وأشار دبيبة، إلى أهمية أن تكون نهاية هذه المراحل الانتقالية منذ ثورة 17 فبراير انتخابات وطنية تنهي كل الأجسام التي تحاول تضييع تضحيات شهداء ليبيا وشهداء ثورة 17 فبراير.

ولفت دبيبة، إلى أن ليبيا تمر الآن باستقرار أمني واقتصادي وتتمتع بالهدوء والراحة بفضل تضحيات هؤلاء الشهداء.

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