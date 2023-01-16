المستشار صالح: الدبيبة فشل في أداء مهامه واستغل انقسام مجلسي النواب والدولة للتمسك بالسلطة

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد فشلت في أداء مهامها وفقدت الثقة وكل اعتبار، مشيرًا إلو استغلال الدبيبة للانقسام بين مجلسي النواب والدولة للتمسك بالسلطة.

وأضاف المستشار عقيلة في تصريحات صحفية أن حكومة الدبيبة سلمت مواطنًا ليبيًا دون إجراءات صحيحة، مشيرًا إلى أن اعتراض حكومة الدبيبة على حكم القضاء يعتبر سابقة خطيرة.

وأتبع رئيس مجلس النواب تصريحاته قائلًا: “أكدت في لقائي مع المشري أن الحكومة الشرعية هي التي تنال ثقة النواب“، مشيرًا إلى أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للقوات المسلحة.

وأردف المستشار صالح قائلًا: “المناصب السيادية يجب أن يعاد تسميتها وأن تتبع السلطة التشريعية لتراقب السلطة التنفيذية وتمنع الفساد“، مؤكدًا أن الثروة الليبية يجب أن توزع بطريقة عادلة حتى يستفيد منها كل الليبيين.