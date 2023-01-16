لقاء شراكة بين حزب المستقبل الليبية والحزب الأفريقي من أجل الديمقراطية والاشتراكية السنغالي

أخبار ليبيا24

انعقد اليوم الإثنين في بنغازي اجتماع حزبي ضم حزب المستقبل الليبية والحزب الأفريقي من أجل الديمقراطية والاشتراكية السنغالي.

وهدف الاجتماع إلى خلق شراكة بين الحزبين والاتفاق على إعداد مشروع بروتوكول تعاون مشترك، يتم فيه تبادل الخبرات وإقامة البرامج المشتركة بينهما. وتطرق الاجتماع إلى صنع السلام في ليبيا وإيجاد حلول للأزمة في البلاد.

السلام في ليبيا

وأكد، الدكتور عبدالهادي الحويج رئيس حزب المستقبل الليبية على أهمية إعادة السلام في ليبيا وقيام مشروع مصالحة شاملة لا تقصي أحدًا وبمشاركة كافة الليبيين ولا تعادي ولا تحمل أحقادًا.

كما أكد الحويج، على قيم التسامح وتجاوز كافة المرارات للذهاب نحو المستقبل ديمقراطيًا وبعيدا عن السلاح للوصول إلى السلام والاستقرار.

وشدد الحويج، خلال اللقاء، على المشاركة العادلة بين المرأة والرجل في كافة الأمور الحياتية.

واتفق الحزبين على إعداد مشروع بروتوكول تعاون مشترك يتم فيه تبادل الخبرات. كما اتفقا على إقامة البرامج المشتركة وتبادل الزيارات وإقامة المؤتمرات والمنتديات خاصة في المواضيع المتعلقة بالشباب والمرأة.