المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة لـ “ليبيا الحدث”: القبض على مهربي أسلحة بأحد المزارع في المدينة

تمكن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الكفرة من ضبط سيارتين تحملان 60 مسدسا وصناديق للذخائر ومواد ممنوعة.

المتحدث باسم مديرية امن الكفرة النقيب محمد خليل، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أشار إلى أنه وباستجواب الشخصين اللذين كانا يستقلان السيارتين تم اتخاذ الإجراءات عبر محاضر الاستدلال وإحالتها للنيابة العامة، مؤكداً أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات إلى رئيس وحدة التحريات بوجود مركبة آلية متواجدة بإحدى المزارع يشتبه في وجود أسلحة على متنها.