المجاهد: حكومة الدبيبة جادة في صرف منحة الزوجة والبنات

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة استلام بطاقات المنحة بحكومة الدبيبة، فرج المجاهد، إن قيمة منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عامًا عن شهري 11 و 12 للعام 2022، جاهزة وسيتم تحويلها يوم الثلاثاء المقبل إلى وكيل ديوان الوزارة لتوقيع الرسائل.

أضاف في تصريحات صحفية، أنه بعد توقيع وكيل الديوان سيتم تحويل القيمة المالية المخصصة إلى المراقب المالي، وإحالتها لإدارة العملات المصرفية ومن ثم إحالتها إلى المصارف، وربما ستأخذ هذه الدورة المالية وقتًا طويلًا، لكن القيمة مرصودة من الحكومة، وهناك جدية في التنفيذ، على حد قوله.