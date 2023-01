ليبيا – اعتبر عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة محمد الهادي أن هناك إعادة لترتيب بعض الأوراق في هذا التوقيت، وأن لقاء رئيس المجلس الرئاسي ورئيس البرلمان وخليفة حفتر ليس ثلاثيًا بل هناك طرف رابع، هو الدولة المضيفة (مصر).

الهادي قال في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: إن مصر تريد إعادة حساباتها داخل الملف الليبي، وبالأخص بعد زيارة رئيس المخابرات الأمريكية لليبيا ولقائه عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر.

واستبعد أن يمثل “لقاء المنفي وعقيلة وحفتر تكتلاً جديدًا، كونه يمثل ثلاثة رؤوس من منطقة واحدة (الشرق الليبي)، مما سيرسل رسائل أكثر سلبية لعموم الليبيين”، وفق توقعاته.

وبخصوص عقد اللقاءات كلها في مصر، رأى أن القاهرة تحاول الاستحواذ على الملف كافة، لكن هذا سيتعارض مع بقية الدول الإقليمية الفاعلة في المشهد الليبي، فهي معنية بالمسار الدستوري وتصر إصرارًا كبيرًا على نهايته في القاهرة، كما أن المغرب مهتمة وتحاول أن تنهي مسار المناصب السيادية على أراضيها، لذا فالملف معقد جدًا ولا يمكن لدولة واحدة أن تتولى مسؤوليته.

Shares

The post الهادي: الملف الليبي معقد جدًا ولا يمكن لدولة واحدة أن تتولى مسؤوليته first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية