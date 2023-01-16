جلسة حوارية حول معركة الكرامة بحضور الوفد السياسي السينغالي

بنغازي 16 يناير 2023 (وال) ـ أقيم مساء اليوم الإثنين ببنغازي جلسة حوارية حول معركة الكرامة بين المركز الإعلامي لإدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات العربية الليبية المسلحة ، و أعضاء وفد الحزب السنغالي ؛ من أجل الديمقراطية و الاشتراكية .

ولقد عُرض في مستهلها وثائقي يوضح حقيقة المعركة الضروس التي قادها الجيش الليبي ضد الإرهاب اللذين حاول جاهدا تحويل بنغازي إلى إمارة إسلامية .

و أوضح الخبير الليبي في الجماعات الإرهابية محمد الشعافي خلال الجلسة أنه قد تم إنشاء منظومة كاملة تضم آلاف الإهابيين ، مشيرا لعدم تعاون الدول الإفريقية مع وجود معلومات تفيد بأن الجماعات الإرهابية محيطة بدولة السينغال ، موضحا عمليات القتال _ التي انتصر فيها الجيش الليبي _ في الجنوب الليبي لما يعرف بخلية مالي جيش الصحراء ، مبينا دعم الفارين منهم إلى إفريقيا للحركات الإرهابية المتبرصة بدول القارة هناك .

و أشار المركز الإعلامي لإدارة التوجيه المعنوي بأن إرشيفهم يحوي مايقارب 5000ساعة فلكية لمعارك و شهادات حية لفترة الحرب على الإرهاب .

و الجدير بالذكر أن الجسلة الحوارية ، قد نظمتها حركة المستقبل الليبية المستضيفة للوفد السياسي السينغالي الذي يزور المدينة طيلة هذا الأسبوع .(وال ـ بنغازي) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال