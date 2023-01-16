رئيس مجلس النواب: أتوقع إعلان خارطة طريق لليبيين قريباً

أشاد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بجهود مصر للم الشمل الليبي، وتقريب وجهات النظر لحل أزمتها السياسية.

وقال صالح، خلال حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين: “أوجه شكراً كبيراً للقيادة المصرية وشعب مصر العظيم، فمصر التاريخ والحضارة، ومصر لم تترك ليبيا يوما من الأيام رغم انشغالاتها الكثيرة”.

وحول مشاوراته مع رئيس المجلس الاستشاري الليبي خالد المشري، قال إنه لاعب رئيسي في الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق في القاهرة على القاعدة الدستورية.

وأوضح عقيلة صالح، أن هناك فرقا بين الوثيقة الدستورية والدستور، كي يكون دستور لابد أن يستفتى عليه الشعب الليبي، بينما القاعدة الدستورية قد تكون مادة أو مادتين، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الأول والأخير لقواعد الدستور.

وقال عقيلة صالح، أتوقع إعلان خارطة طريق لليبيين قريباً.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الأمم المتحدة لم تقدم حلا للأزمة الليبية، والأطراف الدولية تعطى الأولوية لمصالحها.

Trending افتتاح المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة في مصراتة بمشاركة “دبيبة”