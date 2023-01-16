حالة الإنفلات الأمني في ليبيا.. تعزز نشاط تجار تهريب البشر

أخبار ليبيا 24 – خـاص

عززت حالة الانفلات الأمني في ليبيا، من نشاط عصابات تهريب البشر بشكل ملحوظ وعلنِي، إذ ازدادت مؤخرًا أعداد المهاجرين من ليبيا باتجاه البلاد الأوروبية، حيثُ يقدّم سماسرة البشر على تحميل قوارب الموت أعدادًا كبيرة لا تتلائم مع السعة الاستيعابية للقارب، ويقذفون المهاجرين محملين بأحلامهم في عرض البحر.

وكالة أخبار ليبيا 24، التقت أحد المهاجرين الدين فروا من أوضاع بلادهم، ودفعوا مبالغ طائلة لسماسرة تهريب البشر؛ بهدف إيصالهم نحو أوروبا.

يبدأ صديقنا المهاجر وهو بكستاني الجنسية، التعريف بنفسه قائلاً : أدعى سليمان أحمد، عمري فقط 23 عامًا، ومقيم في ليبيا منذ ست سنوات.

يتحدث سليمان أحمد إلى وكالتنا : لقد جئتُ إلى ليبيا قبل ست سنوات تقريبًا؛ للبحث عن عمل وتوفير لقمة عيشي، ولكن مع مرور الوقت بدأت فكرة الهجرة تراودني، خصوصًا مع المغريات والضمانات التي يقدمها تُجار البشر والوعود الواهية، ناهيك عن بعض تجارب الأصدقاء الذين هاجروا ونجحت رحلتهم وهم اليوم يعيشون حياةً مستقرةً في أوروبا، حيثُ تحصلوا على إقامة ومسكن وعمل أعالوا به عائلاتهم.

وبالغوص في تفاصيل رحلة هجرته من ليبيا إلى أوروبا قال : حقيقةً أنا لا أعلم أدنى تفاصيل، فقط قمت بالتواصل مع أحد تُجار البشر وأعطيته المال، وهو قام بتنسيق كل شيء، وقام بإعلامي بكافة الترتيبات، أنا فقط قمت بدفع المال له، وهو قام بكل شي

يُكمل صديقنا المهاجر الحديث لوكالة أخبار ليبيا 24.. نعم لقد فكرت في الموت، وأخذتُ خطورة الرحلة بعين الاعتبار، ولكن هذه الخطوة كانت تتطلب مني المخاطرة، وكنت على أتم الاستعداد أن أقدم كافة التضحيات في سبيل الحصول على حياة ميسورة الحال!

يواصل الحديث.. ولكن كل الأحلام التي رسمتها سقطت أرضًا، وكل المبالغ التي قمت باقتراضها للحصول على هذه الفرصة ذهبت سُدى، ولكن حمدًا لله أنني لازلت على قيد الحياة، وأن خفر السواحل الليبي قاموا بالعثور علينا وإرجاعنا إلى الأراضي الليبية، لأننا كنا على وشك الغرق، بسبب امتلاء القارب.

وبعد فشل هذه التجربة المريرة، يشاركُنا المهاجر سليمان أحمد بخططه المستقبلية : أود الاستقرار في ليبيا، والعمل بها، وأكد لنا أنه طرد فكرة الهجرة من رأسه، وأنه يسعى لبدء حياته من جديد بطريقة شرعية وآمنة تبقيه على قيد الحياة وتقربه أكثر من مستقبله وأحلامه التي يسعى إلى تحقيقها.

في الختام.. ومع ازدياد أنشطة تهريب المهاجرين الذي بدا واضحًا وجليًا، بات واجبًا لا مناص منه، على الجهات الفاعلة والمختصة في البلاد، للعمل على زيادة جهودها لمكافحة العصابات الإجرامية التي تتخذ من البشر تجارةً حرة، ووضع عقاب رادع لكل من تسمح له نفسه وضميره ممارسة مثل هذه الأفعال الشنيعة التي تسببت في إزهاق الكثير من الأرواح البريئة.