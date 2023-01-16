الدبيبة: من الضروري عقد ملتقيات شراكة مع الدول الشقيقة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميدالدبيبة صباح اليوم الاثنين، في أرض المعارض بمدينة مصراتة، في فعاليات المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة المنعقد برعاية غرفة التجارة والصناعة مصراتة، تحت شعار “ليبيا تونس ـ بوابة إفريقيا”، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، والمواصلات والنقل محمد الشهوبي، ووزير الإسكان والتجهيز في تونس سارة الزعفراني، ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وعدد من رجال الأعمال بالبلدين.

وافتُتح المعرض بكلمات لوزير التجهيز التونسي ووزير الاقتصاد والتجارة أكدا خلالها على أهمية هذه المعارض والملتقيات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

قام بعدها الدبيبة بقص شريط افتتاح المعرض متجولا داخل أجنحته التي يشارك فيها شركات تونسية وليبية في عديد المجالات.

وفي ختام الجولة، أشاد الدبيبة بالجهود التي بذلتها غرفة التجارة والصناعة مصراتة لتنظيم هذه المعارض التي تهدف إلى التقارب الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا ضرورة عقد ملتقيات أخرى مع كافة الدول الشقيقة.