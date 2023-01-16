فريق إزالة الألغام والمتفجرات يتعامل مع بقايا المتفجرات والألغام في سبها

قام فريق إزالة الألغام والمتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية الجنوبية في داخلية الوحدة، بعملية مسح وتمشيط بمناطق مختلفة بمدينة (سبها) ضمن حملة مكثفة على نطاق واسع لتطهير المنطقة بالكامل من بقايا المتفجرات والألغام المتوقع وجودها في أماكن عشوائية بالمدينة التي شهدت عدداً من الاشتباكات المسلحة خلال السنوات الماضية.

وبحسب بلاغ لداخلية الوفاق، تمكن الفريق من التعامل مع مايقارب عن 12 قذيفة هاون و( 1) رمانة و( 7 صواريخ راجمة) و( 2 قذائف عيار سام5) و( 2 قذائف ار بي جي) و( 4 قذائف جراد ) و(1 قذيفة هاوزر ) و( 2 قذائف دبابة) من المخلفات.

وذكر البلاغ أنه تم التعامل مع هذه المخلفات بالطرق الفنية المتبعة ونقلها وتخزينها بالمكان المخصص إلى حين التخلص منها.

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