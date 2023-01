الكونغو.. آمال بعقد مؤتمر مصالحة يفضي إلى انتخابات وإنهاء ” الحرب الأهلية”

عبر رئيس جمهورية الكونغو واللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا “دينيس نغيسو” عن أمله في أن يعقد الليبيون مؤتمر المصالحة قبل الصيف المقبل وأن يتم من خلالها تنظيم انتخابات تؤدي إلى نتائج مقبولة من جميع الأطراف.

نغيسو ووفقا لموقع “أدياك كونغو” قال إن الحرب الأهلية في ليبيا ساهمت في تطور الجهاد في منطقة الساحل وأصبحت البلاد نقطة عبور لآلاف المهاجرين الشباب الذين يأتون من الصحراء ويخاطرون بحياتهم في المتوسط من أجل الوصول إلى أوروبا.

وتابع ” نغيسو” قوله إن إنهاء “الحرب ” في ليبيا سيؤدي إلى استقرار المنطقة المغاربية و يحد من التهريب بجميع أنواعه، مشيرا إلى أن السلام في المنطقة سيحد من “الدراما الإنسانية” للمهاجرين في المتوسط ويجب ألا تكون ليبيا فجوة لهم بعد الآن على حد تعبيره.

المصدر: موقع ” أدياك كونغو”

