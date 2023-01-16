نائب رئيس هيئة الحج والعمرة: حصة ليبيا من الحجاج لهذا العام ستبلغ 7800 حاج

صرح نائب رئيس هيئة الحج والعمرة الليبية، صبري البوعيشي، بأن حصة ليبيا من الحجاج لهذا العام ستبلغ 7800 حاج.

وقال صبري البوعيشي، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، إن جميع الفئات العمرية مسموح لها بالحج بعد إلغاء شرط العمر الذي كان موضوع طوال السنوات الماضية.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أعلنت منذ أيام عن عدداً من القرارات التي تخص أداء فريضة الحج لهذا العام والتي جاءت كالتالي:

– رفع القيود المفروضة على أعداد الحجاج فى السابق بسبب جائحة كورونا لتعود الأعداد لما كانت عليه قبل الجائحة .

– تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً أي بنسبة 73٪.

– أعداد الحجاج لهذا العام ستكون مليوني حاج منهم 1.8 مليون من الخارج و200 ألف حاج من داخل السعودية.

– السماح للمرأة بأداء مناسك الحج بدون محرم.

– 12 عاما هو الحد الأدنى للتسجيل الإلكتروني لراغبي أداء المناسك من حجاج الداخل.

Trending رئيس مجلس النواب: أتوقع إعلان خارطة طريق لليبيين قريباً

– يمكن التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني أو عن طريق تطبيق نسك

– أولوية التسجيل لمن لم سبق لهم الحج.

– على جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

– الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

– نسبة الحجاج من خارج السعودية ستكون المعتمدة سابقًا وهي واحد لكل ألف من سكان الدولة.

– باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي بأسعار مناسبة ومتنوعة، تبدأ من 3984 ريالاً.

– إتاحة إمكانية دفع الرسوم على 3 دفعات.

– سيتم فتح باب التسجيل للحجاج من خارج المملكة قريبا.