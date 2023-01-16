أغلب مرتكبي الجرائم هم من متعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة

أخبار ليبيا 24

أرجعت مديرية أمن طرابلس سبب حدوث غالبية الجرائم الجنائية إلى تعاطي مرتكبيها للمخدرات وحبوب الهلوسة التي تؤثر على السلوك العام للإنسان.

وقالت المديرية، عبر حسابها في “فيسبوك” إن “أغلب مرتكبي الجرائم هم من المدمنين على تعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة وما شابه من مواد تؤثر على السلوك العام للإنسان وتفصله عن واقعه وتنسيه كل قيمه وكل المعايير فيتحول إلى كائن بلا قيود، وهو ما يدفعه إلى ارتكاب أفعال غريبة لا يرتكبها الإنسان عندما يكون في وضع طبيعي”.

وسجّلت مديرية أمن طرابلس خلال الأيام الماضية عدد من الجرائم الجنائية، ارتقى بعضها إلى القتل، من بينها مقتل “كمال ميلاد بديري” الموظف بالرقابة الإدارية، والذي عثر عليه مقتولاً بالرصاص داخل سيارته بالقرب من قاعة الشعب، إضافة إلى مقتل زوج على يد زوجته داخل منزله بمنطقة قرقارش.

يأتي ذلك بينما شدد، مدير أمن طرابلس، لواء محمود العابد، اليوم الأربعاء الماضي، على إعطاء أهمية لمتابعة المطلوبين وضبطهم، والمجاهرة بالأمن داخل العاصمة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع رؤساء مراكز الشرطة بحضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء المكاتب والأقسام.