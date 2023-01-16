كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي.. معهد فرنسي يجيب

توقع معهد فرنسي تخطي عدد سكان ليبيا 8.5 مليون نسمة بحلول العام 2050؛ أي بزيادة لا تتجاوز مليوني نسمة.

وكشف المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية في تقرير حمل عنوان “سكان العالم”، استعرض من خلاله الوضع السكاني في جميع أنحاء الدول، أن عدد الليبيين بنهاية 2022 يقدر بـ6.8 مليون نسمة.

واستعان المعهد الحكومي بعوامل ديموغرافية في نتائج توقعاته بحلول منتصف القرن الحالي، مثل مساحة الأرض وعدد السكان التقديري في منتصف العام الماضي، ومعدلات المواليد والوفيات ومعدل وفيات الرضع وإجمالي معدل الخصوبة والنسبة المئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و65 عاماً ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة للذكور والإناث.

وتوقع التقرير الفرنسي وصول عدد السكان في ليبيا لعام 2050 إلى حوالي 8.5 مليون نسمة، فيما سيصل تعداد سكان مصر إلى 160 مليونًا مقارنة بـ111 مليون حاليا والسودان 85 مليونا مقابل 46.9 مليون حاليا والعراق سيصل إجمالي سكانه 75 مليون نسمة.

وفيما تضاعف عدد سكان العالم إلى ثمانية أضعاف على مدى الـ200 عام الماضية بعدما وصل إلى حوالي 8 مليارات في عام 2022، تتحدث التوقعات حول عدد السكان في عام 2050 عن قيادة الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وباكستان ونيجيريا والبرازيل الزيادة الكبرى وهي الدول السبع المكتظة، بأعلى عدد من السكان بإجمالي 4.1 مليار نسمة.