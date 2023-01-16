بعد مقاطعة البيض والزيوت.. الكردي لـ”الليبيين”: قاطعوا اللحوم في رمضان

دعا نائب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك “أحمد الكردي”، المواطنين لمقاطعة اللحوم الوطنية بعد ارتفاع أسعارها إلى 52 دينارا للكيلو الواحد.

قال في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يتجاوز سعر كيلو اللحم خلال شهر رمضان المبارك 60 دينارا.

ولفت إلى أن الاتحاد يطالب بتحديد الذبح في السلخانات المعتمدة بموجب القانون رقم 59، والذي أولى البلديات في المادة 17 بالإشراف المباشر على السلخانات، وتكليف طبيب بيطري بالكشف على الذبائح.

وأكد أن الاتحاد نظم خلال السنوات الماضية حملات لمقاطعة البيض والزيوت واللحوم؛ نتيجة ارتفاع الأسعار غير أن نسبة استجابة المواطنين كانت متدنية.