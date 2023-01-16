سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4 إصابات بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالات وفاة خلال الفترة من الـ9 وحتى الـ 15 من يناير الجاري.

المركز وفي تحديثه الأسبوعي نشر عبر صفحته بفيسبوك الاثنين قال إن 98 عينة جاءت سالبة من أصل 102 عينة استلمها المركز ، إلى جانب تعافي 20 حالة من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة، مشيرا إلى بلوغ نسبة الحالات الموجبة 3.9% .

هذا وبلغ إجمالي الإصابات في ليبيا 507,158 حالة فيما بلغ إجمالي المتعافين منذ ظهور الفيروس 500,717 متعاف إلى جانب تسجيل 6473 حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض

The post في تحديثه الأسبوعي لـ ” كورونا” مركز مكافحة الأمراض يسجل إصابات جديدة بالفيروس appeared first on ليبيا الأحرار.

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