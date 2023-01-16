عقيلة صالح: اتفقت خلال المشاورات مع “المشري” في القاهرة على تشكيل حكومة ليبية جديدة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن ليبيا بحاجة إلى سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس الاستشاري الليبي على تشكيل حكومة جديدة.

وقال عقيلة صالح، في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، “ستُشكل لجنة على غرار لجنة الحوار السابقة، وسيُجري الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على الحكومة الجديدة، يكاد يكون هناك شبه إجماع على تغيير الحكومة، لكن لم تحدد أسماء حتى الآن”.

وذكر أن اجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة شهدت الحديث عن كون حكومة دبيبة قد فشلت في أداء مهامها، وسلمت مواطنًا ليبيا بدون إجراءات صحية، واعترضت على حكم القضاء، وهذه سابقة لأنه لا توجد حكومة في أي دولة تعترض على أحكام القضاء

كما لفت عقيلة صالح، إلى أن وجود ترشح دبيبة في انتخابات ديسمبر كان من أسباب فشلها وأن أحد شروط قبوله لمنصب رئيس الحكومة هو ألا يترشح.

وقال عقيلة: ”ليس معقولاً أن يكون رئيس الحكومة مرشحًا للرئاسة، وهو الذي يعين الموظفين ورجال الأمن وكتبة السجلات ويصرف الأموال”.

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وتابع: ”أكدت في لقائي مع المشري أن الحكومة الشرعية هي التي تنال ثقة النواب وأن القائد العام للقوات المسلحة هو خليفة حفتر”.