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الرجوبي: “اللغط” الذي حدث كان بسبب عدم عزف النشيد في نهاية الملتقى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس أعيان مصراتة محمد الرجوبي أن مجموعتهم هي سببالهرجبالجلسة الختامية من ملتقى المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن الجلسة الختامية حدث فيهالغط وهرجلأن الملتقى من المفترض أن ينتهي بالنشيد أيضًا.

وأضاف الرجوبي في تصريحات متلفزة: “جماعتنا كانوا يريدون أن نبدأ به الجلسة الختامية والصحيح هو أن ننهي به الجلسة لا أن نبدأ به، مؤكدًا أن خلافًا قد حدث في بداية الملتقى من مجموعة النظام السابق قائلينلا يمكن أن نحضر افتتاحية النشيد ورفضوا العلم“.

وأشار رئيس مجلس أعيان مصراته أن مجموعة النظام السابق قالوانريد أن نجلس كليبيين ونتفق على النشيد والعلم، متابعًاالعلم هو رمز ليبيا بكل ما يمثله وليس له علاقة لا بمملكة وإدريسي ولا قذافي فهو شعار أهلنا الذين أتوا بالاستقلال“.

وختم الرجوبي تصريحاته قائلًا: “أثناء الحوار قلنا أن النشيد والعلم يبقيان للجنة الدستور وسيكون لدينا برلمان يعتمد النشيد والعلم والذي سيستفتى عليه الليبيين“.

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أعيان مصراتة الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية ليبيا محمد الرجوبي

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الوطن الليبية

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