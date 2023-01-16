الرجوبي: “اللغط” الذي حدث كان بسبب عدم عزف النشيد في نهاية الملتقى

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس أعيان مصراتة محمد الرجوبي أن مجموعتهم هي سبب “الهرج” بالجلسة الختامية من ملتقى المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن الجلسة الختامية حدث فيها “لغط وهرج” لأن الملتقى من المفترض أن ينتهي بالنشيد أيضًا.

وأضاف الرجوبي في تصريحات متلفزة: “جماعتنا كانوا يريدون أن نبدأ به الجلسة الختامية والصحيح هو أن ننهي به الجلسة لا أن نبدأ به“، مؤكدًا أن خلافًا قد حدث في بداية الملتقى من مجموعة النظام السابق قائلين “لا يمكن أن نحضر افتتاحية النشيد ورفضوا العلم“.

وأشار رئيس مجلس أعيان مصراته أن مجموعة النظام السابق قالوا “نريد أن نجلس كليبيين ونتفق على النشيد والعلم“، متابعًا “العلم هو رمز ليبيا بكل ما يمثله وليس له علاقة لا بمملكة وإدريسي ولا قذافي فهو شعار أهلنا الذين أتوا بالاستقلال“.

وختم الرجوبي تصريحاته قائلًا: “أثناء الحوار قلنا أن النشيد والعلم يبقيان للجنة الدستور وسيكون لدينا برلمان يعتمد النشيد والعلم والذي سيستفتى عليه الليبيين“.