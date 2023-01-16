حكومة الوحدة تستجيب لاستغاثة أسر 4 أطفال في طبرق مصابين بضمور خلايا الدماغ

أخبار ليبيا 24 – خاص

استجابت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة لاستغاثة أسر 4 أطفال بمدينة طبرق يعانون من ضمور في خلايا الدماغ، وذلك بعد أن نشر نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحالتهم الصحية ووضعهم الإنساني.

ويعاني الأشقاء “شفاء وصلاح وخيرالله” من ضمور في خلايا الدماغ، منذ الولادة تمنعهم من التفكير والنظر والأكل والحركة.

وأفاد، مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن وزارة الحكم المحلي بالحكومة أرسلت، بالتنسيق مع بلدية طبرق، طبيب أطفال لزيارة هؤلاء الأطفال والاطلاع على وضعهم الإنساني، مشيرًا إلى أنها منحتهم مبلغًا ماليًا، وسيتم نقلهم على نفقة الدولة إلى مستشفيات طرابلس وتوفير الإقامة والعلاج لهم لتشخيص الحالة لهم، وإذا تطلب الأمر سيتم نقلهم إلى الخارج للعلاج.

وأضاف المراسل، أن الطفل الرابع “حمودة” 12 سنة مصاب بضمور في خلايا الدماغ ويعيش ظروفًا قاسية في منزل صغير لا توجد به أي سبل للعيش الكريم .

وقال المراسل، إن الطبيب المكلف من وزارة الحكم المحلي زار الطفل المصاب، وقدمت له الوزارة كذلك مبلغًا ماليًا مبدئيًا لحين نقله إلى مستشفيات طرابلس على نفقة الدولة الليبية، وتقديم العلاج اللازم لهم ونقله إلى الخارج حال الأمر يتطلب ذلك.