انطلاق الدورة التدريبية الأخيرة لمنتسبي جهاز حراسة المرافق التعليمية في بلديات طرابلس

انطلقت بمسرح الكشاف بطرابلس اليوم الأثنين أعمال الدورة التدريبية “للدفعة الرابعة” والأخيرة لمنتسبي جهاز حراسة المرافق التعليمية لمكاتب الحراسة بطرابلس الكبرى “حي الاندلس ، سوق الجمعة ، قصر بن غشير ، عين زارة”.

ويشرف على تنظيم التظاهرة واعدادها جهاز حراسة المرافق التعليمية وبالتنسيق مع الادارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، بحسب ما جاء في بلاغ للوزارة على فيسبوك.

وقال البلاغ إن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف ضمن خطة الوزارة للرفع من مستوى الأداء لكافة منتسبي الجهاز لتحقيق بيئة تعليمية آمنة بكافة مؤسساتنا التعليمية.

وأضاف أن الجهاز سيشرع خلال الأسابيع القادمة في استكمال تنفيذ خطته التدريبية للمرحلة الثانية من هذه الدورات بالمنطقة الغربية.

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