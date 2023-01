قال تقرير لمجلس الذهب العالمي إن حوالي 27 طنا من الذهب اختفت في ليبيا منذ عام 2011.احتياطي الذهب يثير جدلا، “مجلس الذهب العالمي” يشير إلى انخفاض، والمركزي ينفي

وأوضح تقرير المجلس أن احتياطي ليبيا من المعدن الأصفر حتى عام 2014 انخفض من 143.82 طنا إلى 116.64 طنا، بمعدل انخفاض يزيد عن 27 طنا.

وتعد ليبيا ضمن الدول العربية الخمس في أعلى احتياطي للذهب في البنوك المركزية وفق التقرير.

سيناريو الاختفاء

وبحسب التقرير، فقد استند على بيانات صادرة عن إدارة التجارة الخارجية بمصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، والتي تكشف عن تهريب أطنان من الذهب الليبي إلى الإمارات قدّرت قيمتها بـ3 مليارات دولار.

وأكدت البيانات أن الكميات المهربة تتراوح بين 50 و55 طناً من الذهب، دون تحديد الفترة الزمنية للعملية.

وفي رده على تقرير المجلس أكد المصرف المركزي أن رصيده من الذهب باق كما هو دونما نقصان منذ الـ20 من أغسطس وحتى تاريخه، دون أن يكشف عن قيمة الاحتياطي بالأرقام.

المركزي وفي تنويه نشره عبر صفحته بتويتر الاثنين ان المصرف محتفظ بذات الرصيد وفق نتائج المطابقة الدولية التي أجراها المصرف من باب الإفصاح والشفافية، وفق تعبيره.

وكان محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” قد قال في تصريحات سابقة لوكالة “بلومبرغ” في 2021 إن احتياطي ليبيا من المعدن الأصفر والمقدرة بـ 116.6 طنا، وهو الرقم ذاته الذي تحدث عنه مجلس الذهب العالمي.

المصدر: مجلس الذهب العالمي + مصرف ليبيا المركزي

