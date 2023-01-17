“الطرابلسي” يناقش مع “أبو جناح” أوضاع مديريات الأمن بالجنوب الليبي

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، اجتماع مع نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، ناقشا خلاله أوضاع مديريات الأمن بالجنوب والخطة الأمنية لتأمين طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إن الطرفان ناقشا خلال الاجتماع الذي عقد بينهما بديوان وزارة الداخلية في طرابلس عدد من المواضيع المتعلقة بأوضاع المديريات بالجنوب الليبي وسبل دعمها وآلية التواصل لفرض الأمن والاستقرار داخل المنطقة الجنوبية، وكذلك دعم كافة المديريات والأجهزة الأمنية على مستوى ليبيا.

كما أطلع الطرابلسي، نائب رئيس الوزراء على الخطة الأمنية التي أطلقتها الوزارة لتأمين العاصمة طرابلس ومراحلها لتأمين المنطقة الغربية بالكامل، وتنفيذها في العديد من المناطق الأخرى.

وحضر اللقاء مدير مكتب وزير الداخلية ومستشاره ورئيس مكتب الشؤون السرية، ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه للشؤون الأمنية والشؤون السياسة.

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