إزالة مباني مخالفة داخل مناطق أثرية بالمنطقة الجنوبية

الوطن|رصد

بدأت إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية برفقة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة بإزالة وهدم المباني المخالفة داخل مناطق أثرية بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابها بإخلائها.

وأشارت الإدارة في منشورٍ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن المناطق التي جرى إخلاؤها هي المنطقة الأثرية القرضة، والمنطقة الأثرية حجارة، ومدرسة القرضة، وأم الرويس، والحجارات الثلاث، وقصر الأحمر، ومدينة حافظ الأثرية، وعين كري.

وأوضح البيان أن عملية الإزالة تأتي ضمن عمل الغرفة المختصة برئاسة المحامي العام لرصد التعديات والمخالفات التي تمس المصلحة العامة والنظام وإخلائها، وتسليمها إلى مصلحة الآثار سبها فور إخلائها.