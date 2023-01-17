باتيلي رفقة بعثة التقييم المشتركة يلتقي بوفد من أهالي سرت

أخبار ليبيا 24

استقبل الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، يوم الثلاثاء، وفدًا من قادة المجتمع المحلي والأعيان وكبار الشخصيات وممثلي المجتمع المدني يتقدمهم رئيس بلدية سرت، وذلك بحضور بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت البعثة الأممية، إن باتيلي أعرب عن تعاطفه مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضعف خدمات الرعاية الصحية الكافية ضمن تحديات أخرى كثيرة.

وأضافت، أن باتيلي تعهد بإيصال مطالبهم بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية.

وقالت البعثة، إن باتيلي أكد على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية وإرساء دعائم الاستقرار اللازم لإعادة الإعمار، وبناء الدولة وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي في البلاد.