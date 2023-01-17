“باتيلي” يتعهد لأهالي سرت بإيصال مطالبهم للمسؤولين لإعادة إعمار المدينة

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، وفداً من قادة المجتمع المحلي والأعيان وكبار الشخصيات وممثلي المجتمع المدني يتقدمهم رئيس بلدية سرت وذلك بحضور بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب باتيلي، عن تعاطفه مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضعف خدمات الرعاية الصحية الكافية ضمن تحديات أخرى كثيرة.

وتعهد المبعوث الأممي بإيصال مطالبهم بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية.

وأكد باتيلي، على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية وإرساء دعائم الاستقرار اللازم لإعادة الإعمار وبناء الدولة وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي في البلاد.

وكان باتيلي، اختتم اجتماعاته اليوم مع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، والتي بحث خلالها سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وقال باتيلي، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إنه اتفق خلال الاجتماع مع اللجنة على عقد اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة مع مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان – تشاد – النيجر) لبحث سبل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

Trending رئيس مجلس النواب: أتوقع إعلان خارطة طريق لليبيين قريباً

كما تم خلال الاجتماع لقاء المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت.