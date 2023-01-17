اللافي: المسائل الخلافية تنقسم لخمسة محاور وتم التوافق على نسبة كبيرة منهم

أوضح عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن “الملتقي التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية لم تتجاوز تكلفته المليون دينار ليبي”، مؤكدًا أنه “تم التوافق على نسبة كبيرة من القضايا الخلافية خلال الملتقى التمهيدي وسوف يتم التصويت عليها في المؤتمر الجامع”.

وأضاف اللافي أن “جميع الأطراف ستكون مشاركة في المؤتمر الجامع وستخرج عنه قرارات مصيرية في المجالات التشريعية والتنفيذية وسيكون مفتاح الحل للأزمة الليبية لأنه سيضم ممثلين عن جميع الأطراف الليبية”.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي أن “الانتخابات حلم لليبيين ولكنها مرتبطة بتحقق خطوات أولها إصدار تشريع عن النواب والدولة وهو ما لم يحدث إلى اللحظة”، موضحًا أن “مجلسي النواب والدولة لم يفصلان في بعض القضايا الخلافية المهمة وهو ما يجب أن يتم إما عن طريق الاستفتاء أو في المؤتمر الجامع”.

وأتبع اللافي قائلًا: “راجعنا القوانين السابقة الصادرة عن المؤتمر العام ونعمل على إعداد قانون للمصالحة الوطنية وعالجنا فيه ثغرات القانون السابق، وسنذهب إلى مؤتمر جامع يتفق فيه الليبيون جميعا وقرارته ستكون ملزمة للجميع”، مضيفًا “أعضاء كثر في مجلس النواب يدعمون الانتخابات والبرلمان حريص على إنجاز قاعدة دستورية، والمصالحة الوطنية تستلزم سنوات طويلة ونحنا وضعنا أقدامنا على أول الطريق للوصول إليها”.

كما أكد اللافي أن المسائل الخلافية تنقسم لخمسة محاور وتتعلق بالهوية والحكم الوطني واللامركزية والعدالة الانتقالية والأمن الوطني.

وأضاف اللافي أنه “تم التوافق على نسبة كبيرة من القضايا الخلافية خلال الملتقى التمهيدي”، مؤكدًا أنه “سوف يتم التصويت عليها في المؤتمر الجامع”.

وأشار إلى أن “انسحاب تيار سبتمبر لا يتعلق بمسألة العلم والنشيد، بل لأنه لم يتم إدراج اسمهم لإلقاء كلمة بالجلسة الافتتاحية”، مؤكدًا أن “العلم والنشيد الحاليان باقيان حتى يتم الاستفتاء عليهما من قبل الشعب الليبي”.

وأتبع اللافي قائلًا: “ثمة أطراف تعمل على عرقلة جهود المصالحة الوطنية في ليبيا“، لافتًا إلى أن إنجاح هذا الملف هو مسؤولية الجميع، مشيرًا إلى أن اتحاد الشهداء والجرحى ومجموعة من شباب الثورة إضافة لعدد من الأعيان والمشايخ كانوا الممثلين عن فبراير.