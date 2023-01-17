من “الخميس” المقبل.. الأرصاد الجوية: توقعات وصول درجات الحرارة للصفر أو أقل

أعلن مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية “محيي الدين علي” أنه من بداية من مساء الخميس سيصل منخفض جوي بهواء بارد ورياح باردة نشطة.

وأضاف “علي”، في تصريحات صحفية، أن حركة المنخفض ستبقى لعدة أيام خلال الأسبوع القادم مع تشكل للسحب وهطول لأمطار متفرقة بإذن الله تعالى.

مشيرا إلى أن، المنخفض الجوي سيكون واضحا على الساحل وتوقعات وصول درجات الحرارة للصفر أو أقل في المرتفعات بداية بالغرب ثم تتسع رقعة هذا المنخفض ليشمل معظم مدن ليبيا بالهواء البارد.

أما بالنسبة للأمطار ستكون من متوسطة إلى قوية بسبب بقاء المنخفض على البحر المتوسط.