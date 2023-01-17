باثيلي يتعهد برفع مطالب أهالي سرت إلى السلطات المعنية

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تعهد الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باثيلي بإيصال مطالب أهالي سرت بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية.

جاء ذلك، خلال لقائه وفدًا من قادة المجتمع المحلي والأعيان وكبار الشخصيات وممثلي المجتمع المدني يتقدمهم رئيس بلدية سرت، بحسب البعثة الأممية.

وحضر اللقاء بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت البعثة الأممية، إن باثيلي أعرب عن تعاطفه مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضعف خدمات الرعاية الصحية الكافية ضمن تحديات أخرى كثيرة.

وأضافت، أنه تعهد بإيصال مطالبهم بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية.

وقالت البعثة، إن باثيلي أكد على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية وإرساء دعائم الاستقرار اللازم لإعادة الإعمار، وبناء الدولة وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي في البلاد.