الرجوبي: مجموعتنا هي سبب الهرج بالجلسة الختامية من ملتقى المصالحة الوطنية

أكد رئيس مجلس أعيان مصراتة، محمد الرجوبي أن مجموعتهم هي سبب الهرج بالجلسة الختامية من ملتقى المصالحة الوطنية .

وأشار الرجوبي في تصريحات متلفزة إلى أن، الجلسة الختامية حدث فيها لغط وهرج لأن الملتقى من المفترض أن ينتهي بالنشيد أيضًا.

وتابع قائلا: “جماعتنا كانوا يريدون أن نبدأ به الجلسة الختامية والصحيح هو أن ننهي به الجلسة لا أن نبدأ به”.

وأكد قائلا: “حدث خلاف في بداية الملتقى من مجموعة النظام السابق وقالوا لا يمكن أن نحضر افتتاحية النشيد ورفضوا العلم”، مشيرا إلى أن “مجموعة النظام السابق قالوا نريد أن نجلس كليبيين ونتفق على النشيد والعلم”، متابعا: “العلم هو رمز ليبيا بكل ما يمثله وليس له علاقة لا بمملكة وإدريسي ولا قذافي فهو شعار أهلنا الذين أتوا بالاستقلال”.

وأضاف قائلا: “أثناء الحوار قلنا أن النشيد والعلم يبقيان للجنة الدستور وسيكون لدينا برلمان يعتمد النشيد والعلم والذي سيستفتى عليه الليبيين”.