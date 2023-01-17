علي: أضرار مادية كبيرة طرأت على عدة منازل جراء “سيول” الأمطار

الوطن|رصد

قال رئيس قسم الإعلام بالإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية حاتم علي، إن أضرارًا مادية كبيرة طرأت على 8 منازل جراء السيول الناتجة من تساقط الأمطار الغزيرة على مدينة طلميثة.

وأضاف حاتم علي في تصريحاتٍ صحفية الأحد أن 25 عائلة أخرى تضررت منازلهم أضرارًا مادية بسيطة ونقلوا جميعهم إلى أماكن آمنة، مشيرًا إلى أنهم لايزالون في انتظار الدعم من هيئة السلامة الوطنية لإنقاذ واحتواء الأزمة.

وتابع رئيس قسم الإعلام بالإنقاذ البحري القول بإن المدينة تشهد انقطاعًا شبه تام للكهرباء والاتصالات بالمنطقة لسوء الأحوال الجوية، متوقعًا هطول مزيد من الأمطار.

هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو لجريان السيول في المنطقة وسط نداءات استغاثة من المواطنين لاحتواء الأزمة بسبب المنخفض الجوي على مناطق شرق البلاد، وغرق الشواع والطرقات العامة بالمدينة.