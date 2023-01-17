رئيس مجلس النواب: سألتقي المشري في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل والانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر

أعرب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عن شكره لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً، لمحاولتها لم الشمل الليبي وتقارب وجهات النظر بين الليبيين، موضحاً الفرق ما بين الوثيقة الدستورية، والقاعدة الدستورية، قائلاً: “هناك فرق كبير بين الوثيقة الدستورية وهي دستور الامة، ودستور حتى يكون دستور، يتطلب ان يستفتى عليه الشعب الليبي، بينما القاعدة هي قاعدة واحدة لا من أي قانون واي تشريع، قد تكون مادة او مادتين على أساسها يتم الانتخابات، وكذلك الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الأول والأخير للقواعد الدستورية، أي قانون يصل الى السلطة التشريعية يتعلق بنظام الحكم فهو قاعدة دستورية، ممكن البناء عليها ودليل على ذلك ان الانتخابات في كل الدنيا تقوم بناء على الانتخابات، هذا قوانين انتخابات رئاسية وبرلمانية وهذا ما تم في ليبيا وسيتم الفترة القادمة.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة “القاهرة الإخبارية” بثتها مساء الإثنين، للحديث عن مخرجات اجتماعات القاهرة التي أجريت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بشأن القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

المستشار صالح، تابع: “هناك مشروع قانون ربما هناك تقارب في وجهات النظر على المواد الخلافية، ويمكن بقيت مادة او مادتين وستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر بإحالة هذا المشروع الى المجلسين لاتخاذ اللازم حسب نظام المجلسين، اما فيما يتعلق في قضية الانتخابات والقاعدة الدستورية نحن لدينا اعلان دستوري، عادة عندما تقوم الثورات او الانقلابات في أي بلد من البلاد تسقط الدساتير والقوانين السابقة والسلطات السابقة ويقام اعلان دستوري هذا الإعلان الدستوري هو الدستور حتى يعدل حتى يصدر دستور دائم للامة. وبناء عليه السند الشرعي للسلطات ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه تم انتخاب كل من المؤتمر الوطني واللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس النواب، وبالإمكان لو صدقت النوايا سيتم اعداد قاعدة دستورية يتم على أساسها الانتخابات”.

وأضاف: “ما تم في القاهرة سيعرض على المجلسين للنظر في إمكانية الاستفتاء على هذا الدستور او على قاعدة اه دستورية مؤقتة لإجراء الانتخابات طبقا للإعلان الدستورية هذا امر سهل هذا فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية والمسار الدستوري، وما يعطل اجراء الانتخابات في ليبيا هي التدخلات الخارجية التي تعمل لمصالحها لكن هناك تقارب كبير بين الليبيين ونتوقع في مدة قريبة جدا الاتفاق على المسار الدستوري الصحيح”.

وأردف المستشار عقيلة صالح: “لا توجد مواد ملغمة، وسبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازدواج الجنسية والعمل في القوات المسلحة، ونحن في مرحلة موقتة، ويجب أن يترك الأمر للشعب الليبي هو من يقرر من يحكمه؛ لأن البعض يريد العسكريين والبعض لا يريد مزدوجي الجنسية”.

وتابع: “أتوقع ان الأيام القادمة بدعم من مصر ومن بعض الدول الصديقة سنتغلب على النقاط الخلافية وفي الأخير الامر متروك للشعب وهو الذي يستفتي هذا، والدستور لا يمكن ان يكون دستور إلا بعد أن يتم الاستفتاء عليه كدستور وثيقة دستورية كاملة بينما القاعدة الدستورية بإمكان مجلس النواب ان يعدل في الإعلان الدستوري والامر سهل، ولا يريد استفتاء لان الإعلان الدستوري قائم ومجلس النواب يملك تعديل هذا الإعلان الدستوري، وما يجب الاتفاق عليه حسب الاتفاق السياسي فيها القوانين الانتخابية، الاستفتاء في الوقت الحاضر، أي دستور يجب يعرض على الشعب بكل مكوناته لذلك يتطلب وقتا كثيرا عكس القاعدة الدستورية”.

وأضاف: “لم تكن هناك قاعدة دستورية حتى الان، ما هو موجود مشروع الدستور من يفصل في الدستور، هو الشعب، لكن الانتخابات ممكن تقام بناء على القاعدة الدستورية وليس بناء على الدستور، ومجلس النواب سبق ان اصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان، وكان قد يتم اجراء انتخابات تنتمي انتخابات، سبب عدم اجراء الانتخابات هو افادة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن هناك قوة قاهرة تمنع الانتخابات، ولم يكن هناك سبب قانوني او دستوري يمنع الانتخابات، القوة القاهرة هي التي منعت الانتخابات، ونحن على استعداد للتعاون مع مجلس الدولة اذا كان هناك أي شيء يستحق تعديل نحن على استعداد لتعديله، ونحن سألنا رئيس المفوضية قبل شهرين، وأكد أن القوة القاهرة لا زالت قائمة، المتمثلة في مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في طرابلس، واعتدت على المفوضية اكثر من مرة، كذلك وجود رئيس الوزراء المنتهي عبد الحميد الدبيبة التي كانت احد شروط قبوله للترشح لرئاسة الوزراء هي أن لا يترشح لرئاسة الدولة، ولكنه خالف شرط أساسي من شروط الترشح، المتمثل في تعهده الكتابي ثم نكث التعهد وترشح لرئاسة الدولة، والأمور اختلطت على المفوضية، فاعتذرت عن اجراء الانتخابات حتى إزالة تلك العراقيل”.

واستكمل: “اعتقد انه بعد التوافق الأخير بين مجلس الدولة ومجلس النواب ستتم الانتخابات ولكن الانتخابات تحتاج تجهيز لعملية الانتخابات وتوعية المواطنين بأهميتها وقبولهم نتائجها، واعتقد ان اجراء الانتخابات ممكن جدا في نوفمبر وحتى قبله، وتدخل الأطراف الدولية واضح، حيث تجد السفراء يجتمعوا مع كل مواطن في ليبيا، وكل مؤسسة، هذا تدخل واضح وهناك المصالح متعارضة كما استغلوا الانقسام للشعب الليبي، كما تم التدخل حتى في الشأن الداخلي الذي يخص نصاب المجلس وعمل مجلس النواب”، متسائلاً: “هل يستطيع احد ان يقول نصاب المجلس الأمريكي أو الفرنسي صحيح أولا”.

وتابع: “لكن امام إرادة الليبيين اعتقد ان هناك صحوة كبيرة الان، وهناك تقارب كبير ان الأمور ستنتهي، واليوم حصل لقاء ابديت وجهة نظري بكل صراحة، قلت الاتي الحكومة الشرعية هي الحكومة التي تنال ثقة مجلس النواب، لأنه في العالم كله الحكومة حتى تكون شرعية يجب ان تنال ثقة مجلس النواب خاصة في الأنظمة البرلمانية، الامر الثاني أكدتُ أن القائد العام للقوات المسلحة هو المشير خليفة حفتر لأنه كلف من مجلس النواب الليبي وهو صاحب السلطة في هذا الامر، والامر الثالث الثروة الليبية يجب ان توزع بطريقة عادلة حتى يستفيد منها كل الليبيين”.

وأضاف: “أما المناصب السيادية التابعة للبرلمان يجب ان يعاد تسميتها من جديد، وحتى تكون تابعة للسلطة التشريعية، حتى تستطيع ان تراقب السلطة التنفيذية وتمنع الفساد في ليبيا، وأيضا تكلمنا على أن حكومة عبد الحميد المنتهية فشلت في أداء مهامها وسلمت مواطن ليبي (إشارة إلى أبوعجيلة المريمي) بدون إجراءات صحيحة، واعترضت أيضاً حتى على حكم القضاء وهذه سابقة خطيرة، لم تحدث في أي دولة، وهذه الحكومة فقدت الثقة يكاد يكون هناك توافق جمعي على ضرورة إعادة النظر وتشكيل حكومة جديدة، ولذلك نحن نقول سنشكل سلطة واحدة، تستطيع الاشراف على الانتخابات، وتكون محايدة” معتبرًا أنه “ليس من المعقول أن يكون مرشح الرئاسي هو المسؤول عن تعيين موظفي الانتخابات والموظفين”.

وتابع: “ستشكل لجنة على غرار لجنة الحوار السابق في جنيف، وستنظر في هذا الامر وسيتم الاتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على تكوين هذه السلطة، ويكاد يكون هناك شبه اجماع على التغيير”، مضيفاً: “هناك قائد العام للقوات المسلحة ولا يصح دعم أي جهة أخرى تخرج عن القوات المسلحة، وعلى كل الوحدات ان تنصاع وتلتزم ولذلك هذا سبب الإشارة انه يجب أن يعرف ويقال ان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وكل يأخذ مكانه، ليبيا واحدة، الوحدات العسكرية النظامية تنضم الى القوات المسلحة، وباقي المجموعات المسلحة هم في الأخير أولادنا من يُضم للقوات المسلحة يُضم للأجهزة الأمنية ومن يريد الوظيفة المدنية يذهب للوظيفة المدنية”.

وأضاف: “اعتقد ان لقاء اللجنة (5+5) سيكون مثمر اكثر، انسجاما مع الاتفاق السياسي في الفترات السابقة هناك انقسام كبير، والأن تيقن الليبيين أنه لا يوجد كراهية بين الليبيين، وحركة الطيران المستمرة بين المناطق، وعادت الثقة نسبيا بين الليبيين. وبدأت تتبدد كثير من المخاوف وبالتالي هذا مشجع، وبالتالي التقارب الذي بيننا وبين رئيس مجلس الدولة خالد المشري”.

وتابع: “اتفقنا على معظم الأمور على اجراء الانتخابات وعلى استبدال المناصب السيادية، وهناك ثقة وتقارب سيكون أساس يمكن البناء عليه للوصول الى حل، وخالد المشري هو رئيس مجلس الدولة، وطبقا للاتفاق السياسي من يحسم الامر السياسي مجلس النواب ومجلس الدولة السلطة التنفيذية لا علاقة لها بهذا الامر، وبالتأكيد خالد المشري ومجلس الدولة لاعب أساسي في الاتفاق السياسي، ونحن سنلتقي بالقاهرة وسنتوافق الى اعلان النتائج النهائية في هذا الامر، وسيكون اللقاء بداية الأسبوع القادم”.

وأضاف: “كنا نتمنى ان يكون من البداية الدعم الافريقي لان افريقيا هي الأقرب الى معرفة تركيبة الشعب الليبي والشعوب الافريقية تأخرت كثيرا، والان الاتحاد الافريقي متدخل في عملية المصالحة، وعمل مؤتمر جامع ليبي للمصالحة ونحن ندعم هذا الاتجاه، لكن يظل اتفاق المجلسين داعم ومؤسس لعملية المصالحة اما بالنسبة المجتمع الدولي لا أعتقد ان الأمم المتحدة في تاريخها سبق وان حلت قضية في العالم كله، اما الدول المتدخلة في الملف الليبي تعطي مصالحها الأولوية. رغم اننا قلنا أن مصالح الجميع محفوظ لأننا نحترم تعهداتنا والتزاماتنا لأن مصالح ليبيا مرتبطة بمصالح الدول، ونحن نحتاج إليها، لكن الخلاف حول مزاحمة الدول، كل دولة تريد إبعاد الأخرى، وظروفنا في الوقت الحالي لا تُمكِّنا من الاصطفاف مع أي دولة، لكننا ملتزمون بشراكاتنا بما يحفظ سيادة ليبيا وملكيتها لثرواتها، ونؤكد على احترامنا التزاماتنا كاملة طبقا للتشريعات الليبية النافذة والسيادة الليبية ملك الليبيين لا يسمح بالتدخل فيها ولا فرض املاءات عليها من أي شخص، ولكن نقبل النصيحة، نقبل الحوار”.

وتابع: “الجميع يطالب بإخراج القوات الأجنبية، ولكن حكومة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة التي سبقتها ما زالت تشرعن وتقبل وجود هذه القوات في طرابلس، والدبيبة متمترس بهذه الميليشيات وبهذه القوات الأجنبية، ولكن اذا تم الاتفاق على حكومة واحدة هذه الأمور ستنتهي، وهذه المجموعات ستنتهي معارضتها للانتخابات، لان من يشجع هذه المجموعات المسلحة، على عدم اجراء الانتخابات وعدم استلام الحكومة المنتخبة من مجلس النواب هي الحكومة المنتهية، التي تدفع في أموال الليبيين لها وللمرتزقة ولو تنتهي هذه الحكومة وتم السيطرة على المال العام، ستحل مسألة القوة القاهرة، وبقاء هذه الحكومة جاء نتيجة الانقسام ولكن بعد التوافق يجب أن ترحل هذه الحكومة من المشهد، والمجتمع الدولي للأسف يعتقد ان مجلس الدولة سلطة تشريعية ولكنه سلطة استشارية، والدول يهمها مصالحها ونحن نقول والطرف الاخر يقول وكلها تقول ان مصالح كل الدول محفوظة وبالتالي من مصلحتهم ان تكون العلاقة مع الشعب الليبي وليس مع شخص، وبالتالي المواطن يحتاج الى سلطة تنفيذية توفر له الكهرباء والماء والمرتبات والدواء والعلاج وكل شيء، والحكومة لا يمكن الاستغناء ولو ثانية واحدة وبالتالي نحن أولا في حاجة ماسة الى سلطة تنفيذية واحدة وأيضا مصر تدعم هذا الاتجاه، ويجب أن الانتخابات يجب ان تكون متزامنة حتى تنحل الازمة الليبية مرة واحدة”.

وأوضح المستشار صالح، أن الحل في ليبيا هو اجماع الليبيين والانتباه والاستفادة من التاريخ ومن المراحل السابقة، ويجب ان يكونوا يدا واحدة ويضعوا مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار لتأمين استقرار وامن ليبيا”، متابعاً: “مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باثيلي عليه ان لا ينحاز الى جهة، مع احترامنا له يجب عليه ان يحترم الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، والاتفاق السياسي يقول لا يستمع الى احد اتفاق سياسي يقول اذا اتفق مجلس النواب ومجلس الدولة على تشكيل الحكومة فهي الحكومة، فلا يجوز ان يأتي بأفكار جديدة ما دام مجلس النواب موجود لأنه منتخب من الشعب الليبي، والسلطة التشريعية عي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في ليبيا، ونتمنى ان يسير في هذا المسار، وإذا عمل عكس ذلك فهو مبعوث فقط لتحقيق مصالح بعض الدول او رؤية بعض الدول، والجميع لم يقوموا بتوصيل الحقيقة لصانعي القرار في كل الدول، وحاولوا تشويه السلطة التشريعية لأنها السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا ومجلس النواب جهز في اسرع وقت ممكن القوانين الانتخابية، للقيام بما هو مطلوب من اجل العملية ومن اجل أي عمل في ليبيا، والصورة تنقل معكوسة من الأطراف معطلة دون تحديد من الأطراف ولماذا وكيف؟ وهذه الأطراف هي الساعية للعودة الى الفوضى والاعتراضات والمشاكل، ونحن لدينا سلطات مؤسسات طبقا، للاتفاق السياسي ويجب ان نعول عليها وبدليل التصريح الأخير لباثيلي، الذي قال انه ضروري أن تجرى المصالحة بوجود مؤسسات جديدة وسلطة جديدة وحكومة جديدة، هذا صحيح، وهناك أساس لبناء هذه السلطة وهو الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، عليه ان يعمل على تنفيذ الاتفاق السياسي كما يقول، الرجل يسعى صحيح ليس لديه خلفية على الشعب الليبي وكيف التطورات، وهو غير متخصص في الجانب القانوني كثيرا، ولكن اعتقد أن الرجل لديه النية انه يمنع التدخلات الخارجية كما يقول، وانه يجب ان تكون سلطة جديدة في ليبيا طبقا للاتفاق السياسي اذا كان نحى هذا النحو اعتقد انه سيساعدنا على الحل، ان كانت هناك افعال ولا أقوال”.

وتابع: “وسبب المشاكل كلها هو عدم العدالة في توزيع الثروة، الأموال اهدرت ولم يستفيد منها الشعب الليبي كله لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب خاصة عائدات النفط أيضا، والمنطقة الشرقية والجنوبية التي منها مصادر الثروة، لدرجة انه في الأسبوع نهاية العام الفائت، قامت الحكومة المنتهية بإهدار 16 مليار و500 ألف، وهل يعقل ان يتوزع هذا المبلغ في يوم واحد”.

وأضاف: “وللتوزيع العادل للثروة وضعت ألية بالتعاون مع المجلس الرئاسي لاستفادة كل الليبيين، وهذه الآلية قدمها الخبراء، وسمعت انها جاهزة، وستراعي عدد السكان، في كل محافظة وبلدية او إقليم، والجغرافيا، والتنمية المكانية، لتحقيق العدالة وستكون هناك لجنة مشتركة من المجالس الثلاثة النواب والدولة والرئاسي بالإضافة إلى محافظ المصرف ونائبه تشرف على عملية توزيع، وباب التنمية هو باب الفساد، ونحن اغلقنا هذا الباب وليس لمنع للتنمية ولا ضرر بشركات لديها مصالح في عملية التنمية، لكن نحن “نريد الأمور تسير بشكل طبيعي لتوزيع الثروة على المناطق لتحقيق التنمية وتوجيه الإنفاق في مساراته الصحيحة”، مردفًا: “مجلس النواب لم يعطل التنمية وإنما أوقف الصرف على هذا الباب بسبب الفساد”.

وتابع: “في عدد من الناس لا يريدون التوافق لأن مصلحتهم في الفوضى، والاتفاق يترتب عليه وجود سلطة ونظام وفرض القوانين واستتباب الامن، ولن نكترث للكلام المقصود به التعطيل، نحن امامنا مصلحة في ليبيا، وهي ان تستقر وان تكون هناك حكومة موحدة وان تجرى انتخابات، ان لكل ليبي الحق أن يترشح، وإن كان مزدوج الجنسية أو عسكري، ولن يصبح رئيس حتى يتنازل عن الجنسية، الحلول موجودة ولكن محاولة إيجاد الطلبات التي تقابل بالرفض هو التعطيل، وأقول اتركوا الامر للشعب.، ويكفيني ان تخرج ليبيا من ازماتها وهذا الهدف الرئيسي بالنسبة لي، وإذا وصلنا للانتخابات هذا المكسب الكبير والذي تعبت من اجله، وعندما يتحقق وكأنني أخذت وسام عودة بلادي إلى ما كانت عليه”.

واختتم قائلاً: “مصر لم تتخلى يوما من الأيام عن ليبيا منذ الغزو الإيطالي وفي كل المراحل، رغم انشغال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد من الملفات، ولكنه ولم ينسى ليبيا، حيث أكد الأخير أن مصر لن تتخلى عن ليبيا لترابطها معها بعلاقات الجوار وعلاقات النسب والامن القومي المشترك، ومصر من حقها ان تحافظ على ليبيا وعلى امن ليبيا وعلى استقرار ليبيا، وهي لن تتوانى ولن تتأخر”.