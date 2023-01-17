نائبة السفيرة البريطانية لـ”المقريف”: متحمسون لتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا

وَأضاف البيان أن اللقاء ناقشَ، أهمية التعاون بين الوزارة والمجلس في تدريب عَدد من مُعلِّمي اللغة الإنجليزية طرق تدريسها، باعتبار أنها لغة أساسية للطلاب من الصف الأول من التّعليم الأساسي.

اِستعرض وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “موسى المقريف” جُهود تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التّعليم المختلفة، في لقاء جمعه مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كاثرين وايلد”، والوفد المرافق لها. بحسب بيان للوزارة عبر “فيسبوك”.

كما أعرب “المقريف” عن اِستعداد الوزارة للتعاون مع السفارة البريطانية لدى ليبيا، والمَجلس الثقافي البريطاني بما يضمن خلق تَوْأمَة حقيقية، متناولاً فِي حديثه الاتِّفاقات التي وقّعتها الوزارة مَع الجانبين الإيطالي والفرنسي، مؤكداً أهمية مُساهمة الجانب البريطاني في تطوير منظومة التّعليم في ليبيا.

وبِدَورِها، أكّدت نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كاثرين وايلد” تحمسهم لِتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا، معربة عن سَعادتها في اِستمرار التعاون، والتواصل بين الجانبين لِخلق فُرص تعاون أكبر،

مُشيرة في حدِيثها إلى منحة تشيفنينج التي تُموّلها وزارة الخارجية البريطانية وتحظى بمُشاركة طلاب ليبيين فيها.