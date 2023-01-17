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وخبر سار للمعتمرين… البوعيشي: 7800 حصة ليبيا في حج 2023..والغاء شرط الفئات العمرية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

صبري #البوعيشي نائب رئيس هيئة #الحج والعمرة: 7800 حاج حصة #ليبيا من الحجاج هذا العام.

– تم إعادة الأعداد لما قبل جائحة #كورونا وتم إلغاء شرط تحديد الفئات العمرية.

– تم السماح لجميع بعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة داخل السعودية.

– السماح لحاملي تأشيرات العمرة بالتجول في كافة أنحاء المملكة العربية #السعودية.

– يسمح لحاملي كافة التأشيرات الأخرى بتأدية العمرة وتمديد المدة من 30 إلى 90 يوم.

– يتم إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة إليكترونيًا من خلال منصة نسك. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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