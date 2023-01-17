باثيلي يعرب عن تعاطفه مع أهالي سرت لتعثر محاولات إعادة الإعمار

الوطن|رصد

أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي، عن تعاطفه مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضعف خدمات الرعاية الصحية الكافية ضمن تحديات أخرى كثيرة يواجهونها في المدينة.

وجاء ذلك خلال لقاء باثيلي مع وفد من قادة المجتمع المحلي والأعيان وكبار الشخصيات وممثلي المجتمع المدني يتقدمهم عميد بلدية سرت مختار المعداني، بحضور بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مديرة القسم السياسي بإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية جاكلين سيك، اليوم الإثنين بمدينة سرت.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة في بيانٍ لها على عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن باثيلي تعهد لمحاوريه من مدينة سرت بإيصال مطالبهم بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية، مؤكدًا الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية وإرساء دعائم الاستقرار اللازم لإعادة الإعمار وبناء الدولة وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي في البلاد.