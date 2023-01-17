الخطابي: الدولة ستنهار في حال عدم احترام أحكام القضاء

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، إنه ليس ضد الاتفاقية الليبية التركية لكنه ضد آلية توقيعها والمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ.

وأضاف الخطابي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه “بغض النظر عن الخلافات السياسية يجب على حكومة الدبيبة احترام الأحكام القضائية والدولة ستنهار في حال عدم احترام أحكام القضاء”.

ودعا الخطابي، الحكومة التركية إلى احترام القضاء الليبي وما يصدر عنه من أحكام وعدم القفز على أحكامه من أجل تحقيق مصالحها السياسية.

وتابع: “موقف النواب واضح منذ توقيع الاتفاقية بين الدبيبة وتركيا وحريص على أن يكون العمل بها وفق احترام القانون الليبي”.