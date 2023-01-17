بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال, وتتأثر مناطق غرب ليبيا بموجة برد بداية من يوم الخميس.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام, بينما تتكاثر السحب تدريجياً بداية من مساء يوم الخميس.

الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها أحياناً إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار, تتحول يوم الخميس إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: : تتراوح مابين (22-18)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الخميس.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب

الرياح: جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ, وتسجل انخفاض تدريجي بداية من مساء يوم الخميس..

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 22)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الخميس.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح:جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:24)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).