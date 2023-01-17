رياح جنوبية غربية نشطة على مناطق الشمال والأرصاد تتوقع حدوث موجة برد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، هبوب رياح جنوبية غربية نشطة على أغلب مناطق الشمال، خاصة الساحلية، تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كم/الساعة.

ولفت المركز، إلى أن من الممكن أن تسبب الرياح في إثارة الأتربة والغبار.

وقال المركز، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22، مشيرًا إلى أن مناطق غرب ليبيا ستتأثر، بداية من يوم الخميس، بموجة برد.

وأضاف، “من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بأكثر من خمس درجات مئوية ويشمل الانخفاض أغلب المناطق من يوم الجمعة”.

وشهدت ليبيا، حاصة في مناطق الشمال الشرقي، اليومين الماضيين هطول أمطار غزيرة، تسبب في جريان السيول والأودية.