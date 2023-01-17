الارصاد تحذر من موجة برد وانخفاض للحرارة بدءاً من الخميس بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 17/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد رياح جنوبية غربية نشطة على اغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50)كم/س

مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ووفقا التقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22)مْ.

موجة برد قوية

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الخميس بموجة برد حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بأكثر من خمس درجات ويشمل الانخفاض أغلب المناطق من يوم الجمعة.

والله اعلــــــــــــــــــــــــم.